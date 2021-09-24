В Луганской области штормовое предупреждение

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в Луганской области на 22 октября объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики прогнозируют сильный ветер 15-20 метров в секунду. Возможны порывы до 22-25 метров в секунду.

Температура воздуха ожидается до 17 градусов тепла днем с небольшим похолоданием до +12 - +14 в течении ближайших суток.

Завтра в отдельных районах Луганской области возможен кратковременный дождь.

Также, по прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Луганской области ожидаются заморозки до -4 градусов.