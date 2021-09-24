«Мертвым душам» в оккупированной части Луганской области выплатили десятки миллионов гривень пенсий

В 2021 году Служба безопасности Украины установила более тысячи фактов неправомерного начисления пенсионных и социальных выплат гражданам, зарегистрированным на временно оккупированных территориях Луганской области. Средства выплачивались «мертвым душам», то есть людям, которые умерли во время пандемии COVID-19.

Сотрудники спецслужбы обнаружили, что это стало возможным, поскольку в период пандемии украинская власть автоматически продолжала действие банковских карточек и отменила на этот период идентификацию переселенцев. Представители оккупационных властей воспользовались этим.

В результате пенсии и соцвыплаты умерших получали их родственники, среди которых и представители незаконных формирований и «чиновники ЛНР».

Выплаты, которые начислялись «мертвым душам» на карточки, они переводили в наличные через так называемые «финансовые центры». Значительный процент от этих незаконных операций поступал в «бюджет» оккупационной власти в виде «налогов».

Сейчас, благодаря мерам СБУ, отменено начисление незаконных выплат этим гражданам, справки «переселенцев», которые умерли — аннулированы.

Пенсионному фонду и Фонду социального страхования Украины в Луганской области возвращено более 10 млн гривень.

Выявленные по материалам СБУ факты незаконного получения и присвоения пенсионных и социальных выплат квалифицированы как мошенничество и расследуются органами внутренних дел в пределах открытых уголовных производств.