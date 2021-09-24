В Луганской области Крымское и Золотое под обстрелом российских боевиков

21 октября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе поселка Крымское из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также с станковых противотанковых гранатометов.

Сегодня утром российские боевики обстреляли украинских военых в районе поселка Золотое из крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области боевики дважды обстрелиливали ВСУ в районе Луганского из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У поселка Южный российские наемники обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.

В ответ на вооруженные провокации противника украинские военные открывали огонь, заставив боевиков прекратить обстрелы.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.