В Луганской области Крымское и Золотое под обстрелом российских боевиков

В Луганской области Крымское и Золотое под обстрелом российских боевиковВчера, 10:37
21 октября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе поселка Крымское из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также с станковых противотанковых гранатометов.
Сегодня утром российские боевики обстреляли украинских военых в районе поселка Золотое из крупнокалиберных пулеметов.
В Донецкой области боевики дважды обстрелиливали ВСУ в районе Луганского из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
У поселка Южный российские наемники обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.
В ответ на вооруженные провокации противника украинские военные открывали огонь, заставив боевиков прекратить обстрелы.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.