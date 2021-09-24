11% работников кухонь в учебных заведениях Луганской области являются носителями стафилококка

У 11% протестированных работников пищеблоков в учебных заведениях Луганской области выявили стафилококк. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья.

Региональные Центры контроля и профилактики болезней МЗ Украины начали внезапные проверки работников пищеблоков в учебных заведениях на носительство золотистого стафилококка.

На 19 октября в Луганской области было обследовано 315 человек. По результатам обследований 35 человек имеют положительный результат теста на носительство стафилококка.

Выявленные носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления. Еще 72 результата исследований ожидаются. Внезапные проверки прошли в 93 учреждениях.

За 8 дней проверок (по состоянию на 19 октября) в целом по Украине обследовано 9117 человек. Внезапные проверки прошли в 3002 заведениях.

По результатам обследований 940 человек (10%) имеют положительный результат теста на носительство стафилококка.

Проверки осуществляют государственные учреждения — центры контроля и профилактики болезней МЗ Украины во исполнение постановления главного государственного санитарного врача Украины от 07.10.2021 № 15 «Об организации проведения внеочередных обследований работников пищеблоков учебных заведений, детских учреждениях оздоровления и отдыха, детских домах-интернатах в связи ухудшением эпидемической ситуации».