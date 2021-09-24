АО «Укрзализныця» открыла на железнодорожных вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19

С 21 октября 2021 на крупнейших железнодорожных вокзалах страны работают пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19. В Луганской области такой услуги нет.

Невакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата.

Пункты экспресс-тестирование работают на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская).

Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать тест за 350 грн. Агентом железной дороги в проведении экспресс-тестирование стала «Медицинская лаборатория CSD», именно эта компания предложила самую выгодную стоимость услуг.

Кроме этого, отныне начинают работать пункты бесплатной вакцинации на 5 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса и Днепр.

В дальнейшем АО «Укрзализныця» планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1236 с 21 октября 2021 изменяются правила перевозок пассажиров во время карантина.

Теперь посадка в поезда дальнего следования возможна только при условии наличия у пассажиров сертификата о вакцинации (бумажного или в приложении «Дія»), или документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на COVID -19, что должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.