Российские боевики обстреляли Золотое, Причепиловку и Новотошковское из минометов

20 октября зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 3 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские боевики трижды обстреливали позиции ВСУ в районе Золотого из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции ВСУ в районе Троицкого были обстреляны из минометов калибра 82 мм.

В районе села Причепиловка российско-оккупационные войска вели обстрел украинских военных из стрелкового оружия.

Позиции ВСУ в районе Новотошковское российские боевики обстреливали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Донецкой области поселок Березне обстреливали из стрелкового оружия.

Вблизи Красногоровки российские оккупанты вели обстрел украинских позиций из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинских военных у Новолуганского российские вооруженные формирования три раза обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Новоселовка Вторая и Верхнеторецке боевики применили беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс гранат ВОГ-25.

Вследствие российских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, сейчас он находится в госпитале, состояние его здоровья - удовлетворительное.