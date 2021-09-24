В Старобельском районе при пожаре погибли 2 человека

21 октября в 7:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Раздольное Старобельского района.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на момент прибытия спасателей 6-й государственной пожарно-спасательной частина место происшествия, огнем был полностью охвачен жилой дом.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы обнаружены тела двух граждан.

Пожар на площади 49 кв. м локализован в 7:56 и ликвидирован в 10:20.

К ликвидации привлекались 7 пожарных и 2 единицы техники.

Причины и обстоятельства пожара выясняют специалисты.