В Луганской области 819 заболевших коронавирусом за сутки, в Украине - рекордная смертность

За 20 октября в Луганской области лабораторно подтверждено 819 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 20 человек.

Днем ранее наибольшее количество заболевших было выявлено в городах Северодонецк и Лисичанск, а также Попаснянском, Сватовском и Старобельском районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 43 440 заболевших коронавирксом. Умерли от осложнений 1 389 человек.

В Украине за прошедшие сутки рекордная заболеваемость и смертность от коронавируса: 22 415 заболевших COVID-19, умерли от осложнений 546 человек.

При этом 94% попавших в реанимацию с коронавирусом пациентов были не вакцинированы.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случаев выявлено в Житомирской - 1 562, Одесской - 1 528, Львовской - 1 388, Запорожской - 1 355 и Харьковской - 1 319 областях.

Летальных случаев за прошедшие сутки больше всего зафиксировали в Донецкой - 68, Днепропетровской - 45, Львовской и Херсонской по 41 областях, в Киеве - 39 и в Харьковской области - 34.