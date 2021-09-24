СБУ задержала в Луганской области боевика «ЛНР» приехавшего за украинской пенсией

СБУ задержала в Луганской области боевика «ЛНР» приехавшего за украинской пенсиейВчера, 10:17
Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР», пытавшегося попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.
Установлено, что задержанный участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
По информации СБУ, к российским террористам он присоединился в марте 2015 года. Там его определили в так называемой «4 отдельную мотострелковую бригаду ЛНР», где он занимался обслуживанием вражеской военной техники.
Впоследствии злоумышленник покинул группировку и скрывался на временно оккупированной территории Луганской области.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры забежными пресечения в виде содержания под стражей.
Проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.