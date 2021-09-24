В Минздраве рассказали как путешествовать по Украине с 21 октября

В Украине с 21 октября 2021 года вступают в силу новые правила межрегиональных перевозок. Министерство здравоохранения собрало частые вопросы об изменениях, с которыми обращаются украинцы.

Могут ли те, кто переболел использовать в транспорте COVID-сертификат о выздоровлении?

COVID-сертификат на основании выздоровления предусмотрен в приложении "Дія" и сейчас находится на этапе тестирования. Когда он станет доступным для пользователей "Дія", тогда его можно будет использовать для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом для поездок между регионами. Действовать такой COVID-сертификат будет 180 дней.

Можно ли получить бумажную справку о перенесенной болезни?

Получение бумажной справки пока не предусмотрено. Граждане смогут использовать такой COVID-сертификат в "Дія", когда он станет доступным.

Можно показать сертификат в действии?

Так, для поездок между областями можно показать цифровой сертификат в приложении "Дія". Подходит как "желтый" внутренний COVID-сертификат (о получении первой дозы), так и "зеленый" внутренний COVID-сертификат (о получении полного курса вакцинации).

Если я противопоказания к прививке, могу ли я показывать такую ​​справку для межрегиональных поездок?

Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19.

В то же время, отмечаем, что людей, которые действительно имеют абсолютные противопоказания к прививке в Украине меньше 1%. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительность к компонентам вакцины.

Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять при межрегиональных поездках документ о противопоказаниях к вакцинации.

Сейчас граждане могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами.

Где можно взять справку о получении первой дозы вакцины?

Бумажную справку о получении первой дозы вакцины против COVID-19 может выдать врач, который проводил прививки. Речь идет о форме 063-О. Ее также можно использовать для поездок межрегиональным транспортом.