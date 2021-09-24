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Спасти разоренные степи Донбасса поможет только консервация земель - эколог

Сегодня, 13:18 citynews.net.ua | Напечатать

Уникальные украинские степи Донбасса превращаются в пустыню и спасти их поможет консервация земель. Об этом заявил украинский эколог и екоблогер Алексей Бурковский во время работы над проектом Cxiд Ekomap.

«Самая экологическая проблема степей Донецкой области, как и большинства регионов Украины, - это сокращение территорий дикой природы из-за чрезмерного агропромышленного давления. Речь идет о дефиците природных экосистем: степей, лугов, лесов, водно-болотных угодий. На Донбассе официально распахано 81% территории. Поскольку сельское хозяйство достаточно интенсивное, то каждый квадратный сантиметр земли там ежегодно обрабатывают пестицидами - ядовитыми веществами. Но это массовая обработка - это следствие, а причина - огромная распашка», - рассказал Алексей Бурковский.

Степи выполняют свои функции, возложенные на них природой. Они создают и поддерживают жизнеспособное среду обитания живых организмов, в том числе человека.

«Нашей задачей является не только сохранение и расширение природно-заповедного фонда, но и воспроизводство природных экосистем. Главным средством этого является консервация земель. То есть, нужно выводить антропогенные территории из активного хозяйственного оборота и воспроизводить на них природные экосистемы (в степной зоне - степи, в лесной зоне - леса и т.д.). Делать это надо за счет сокращения площади пахотных земель», - говорит Алексей.

Эколог добавляет, что нужно как можно быстрее увеличивать природно-заповедном фонде. Алексей посвятил теме степей полнометражный научно-популярный фильм. По его словам, любой экосознательный человек может сделать шаг к сохранению и восстановлению степей.

Например, можно присоединяться к природоохранным организациям и отслеживать ситуацию: отправлять требования, обращения, общие предложения в органы власти. Человек также может подготовить научное обоснование на создание заказника, заповедного урочища, памятника природы. Для этого вовсе не обязательно быть ученым. Или можно найти через сеть ученого, сфотографировать растения и животных определенного природного участка, и направить специалисту. И он сможет определить, что из этого относится к Красной книге, и уже тогда писать обращения.

Разорение степей - это не единственная экологическая проблема Донбасса. Общественная организация «Криголам» при поддержке МИД Чешской Республики запустила атлас экологических проблем региона и способов их решения «Cxiд Ekomap». На интерактивной карте показано загрязнение воздуха и рек, свалки, лесные пожары, тлеющие терриконы, затопленные шахты и тому подобное. А еще - детальная информация о проблеме и инструменты и методы, необходимые для ее решения, которые предлагают ученые.

Чтобы понять всю масштабность проблемы и начать диалог о спасении экологии Донбасса, «Ледокол» призывает всех желающих присоединиться к нанесению новых проблемных точек на интерактивный атлас.


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