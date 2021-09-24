В Луганской области 742 заболевших коронавирусом и 27 смертей

За 19 октября 2021 года в Луганской области лабораторно подтверждено 742 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 27 человек.

Днем ранее наибольшее количество заболевших было выявлено в Лисичанске и Северодонецке, а также Старобельском, Попаснянском и Новопсковском районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 42621 заболевших. из них умерли от осложнений - 1369 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявили 18912 заболевших. От осложнений умерли 495 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего новых случаев заболевания за последние сутки зарегистрировано в Одесской - 1606, Днепропетровской - 1253, Харьковской - 1242, Запорожской - 1225 и Донецкой - 1040 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 679 185 человек, из них 2 344 799 выздоровели, а 61 843 - умерли.