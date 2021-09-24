В Луганской области российские боевики обстреливали Лопаскино и Катериновку из тяжелых минометов

19 октября российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях, из них 4 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли район поселка Лопаскино из тяжелых минометов калибра 120 мм.

В районе населенного пункта Катериновка российские боевики дважды обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружие.

В Донецкой области боевики обстреливали позиции ВСУ из из автоматических станковых гранатометов в районе Авдеевки.

В сторону Зайцево оккупанты вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции украинских военных у Гранитного обстреляли из минометов калибра 120 мм, а неподалеку Водяного, что на Приазовье, из минометов калибра 82 мм.

Верхнеторецкое российские боевики обстреляли из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь,

не применяя запрещено минского договоренностями вооружения.

По состоянию на 7:00 утра 20 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

У Березного российские террористы открыли огонь из из стрелкового оружия.

Вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.