Полиция и прокуратура неэффективно расследует нападения на активистов в Луганской области - УХСПЧ

Украинский Хельсинский союз по правам человека осуществила мониторинговый визит в Рубежное Луганской области, откуда поступают сообщения о преследовании местного активиста Валерия Харчука.

При этом, по мнению активиста, только за 2020 год «Антикоррупционный региональный фронт» помог сэкономить жителям Рубежного 8 млн гривень. Валерий Харчук отметил, что это результат мониторинга городских закупок через открытые данные. Алгоритм работы организации такой: в системе Dozzoro следят за закупками и проверяют тендеры на соблюдение Закона «О публичных закупках». Если видят нарушения - обращаются в полицию и Держаудитслужбу.

Именно эта деятельность и стала, по мнению Валерия причиной атак на его имущество и угроз для его жизни.

Во время визита мониторы УХСПЧ выяснили, что между Прокуратурой и полицией Луганской области нет отлаженной коммуникации. Из-за этого правоохранители предоставляют информацию, которая не соответствует действительности.

Такой вывод мониторы сделали после встреч с заместителем начальника Луганской областной прокуратуры Олегом Чижом, заместительницей начальника организационно методологического отдела полиции Луганской области Ольгой Харьковской, а также самим активистом и его адвокатом Богданом Пономаревым.

В обоих структурах УХСПЧ заверили, что держат дела Харчука на контроле. Однако мнения правоохранителей по расследованию дел расходятся, и местами не совпадают с информацией от самого активиста и его адвоката.

Активисту не организовали меры по защите безопасности, несмотря на четыре заявления об их необходимости. Но в полиции и прокуратуре заверили, что не получали заявлений. Правда в ответе на запрос следователю, которая расследует дела Харчука, в итоге подтвердилось: заявления были и они до сих пор на рассмотрении.

Также полиция определила только одно вещество, которым подожгли авто активиста 5 апреля. По трем другим инцидентам - вещества исследуют более трех месяцев. В Луганской полиции объяснили: экспертизы затягиваются из-за нехватки оборудования и специалистов в области.

Кроме этого, в материалах дела, по словам адвоката Пономарева, нет истребованных видео системы «Безопасный город». Хотя в полиции заверили, что приобщили эти видео к делу еще в первые дни после последнего поджога.

После визита УСГПЛ рекомендовала прокуратуре и полиции Луганской области наладить коммуникацию как внутри ведомств, так и между ведомствами, приобщенных к расследованию уголовных производств по преследований гражданских активистов и правозащитников.

А также Нацполиции - сформировать запрос к руководству МВД по улучшению материально-технической базы экспертно-криминалистического центра для обеспечения оперативного проведения качественных криминалистических экспертиз.

Напомним, с 2014 года Валерий Харчук развивает общественную организацию «Антикоррупционный региональный фронт», которая мониторит городские закупки. Члены организации неоднократно сообщали в полицию и Государственную аудиторскую службу о том, что городской совет проводит закупки вне тендеров или выбирает победителем компанию, которая ставит самую высокую цену. Харчук считает, что антикоррупционная деятельность стала основной причиной для повреждения его имущества.

По более 15 делам активистов УХСПЧ подала жалобы в Европейский суд по правам человека, поскольку активисты исчерпали все возможности для правовой защиты в Украине.

Помощь активистам предоставляется в рамках проекта «Поддержка и защита гражданского общества в Украине», который реализуется при поддержке Европейского Союза.

Более подробно о коррупции в Рубежном можно прочитать в полном отчете мониторинговой миссии.