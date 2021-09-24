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Проект по «реинтеграции Донбасса» больше напоминает политические указания, чем нормативно-правовой акт — Венецианская комиссия

Сегодня, 11:10 citynews.net.ua | Напечатать

Венецианская комиссия опубликовала заключение по законопроекту «Об основах государственной политики переходного периода», который предлагает регулирование принципов госуправления и правосудия на оккупированных территориях во время процесса их реинтеграции.

«Европейская правда» располагает текстом заключения, содержащего критику, так и поддержку отдельных положений правительственного проекта.

Венецианская комиссия прежде всего отмечает, что проект Закона предлагает создать только общую правовую рамку для различных мероприятий переходного периода, поэтому четко предсказать влияние этого закона в случае принятия не представляется возможным; вместо выполнения рамочного закона во многих деталях будет зависеть прежде всего от имплементации законов и подзаконных актов которые необходимо будет разработать в будущем.

«Из-за общих и размытых норм … проект больше напоминает политические указания, чем нормативно-правовой акт», — отмечает комиссия.

Отмена ряда нормативно-правовых актов, как это предусмотрено действующим проектом закона, создала бы в Украине правовой вакуум по ряду вопросов, прежде всего по отношению к Автономной Республики Крым и Севастополю.

Впрочем, в комиссии отметили, что понимают стремление украинских властей определить правовые основы переходного периода, а также признают, что правительственный проект «в значительной мере основывается на принципах международного права … и учитывает потребности уязвимых групп общества». Однако некоторые вопросы, связанные с применением норм международного права, подвергнуты критике.

В частности, отмечается, что хотя проект оперирует понятиями, привычными для международного права (в том числе базовые для закона понятия «переходный период», «переходное правосудие» и т. д.), их значение является более узким чем-то, что является обычным для международного права. Комиссия напомнила, что Украина не может в одностороннем порядке изменить базовые положения международного права по вопросам вооруженных конфликтов, которые сохранят силу независимо от закона Украины.

«Понятно, что государство имеет легитимное право для формирования своего видения … Однако такие положения должны быть либо убраны из проекта, или должно быть четко указано, что отражают только украинское прочтение международного права», — говорится в заключении.

Венецианская Комиссия также предоставила ряд рекомендаций по совершенствованию отдельных положений законопроекта, из которых выделила 5 важнейших блоков.

В частности, по мнению экспертов ВК, необходимо:

  • привести в соответствие с международным правом положения об ответственности за уголовные преступления, совершенные в связи с временной оккупацией, согласно международному праву, и пересмотреть нынешнее дифференцированное отношение к разным категориям преступников;
  • сузить и уточнить положения по люстрации, учитывая что по международным стандартам, люстрация ограничивается важнейшими должностями в государстве, не распространяется на выборные должности, должна быть возможность ее судебного контроля и т. д.;
  • предусмотреть, что закон имеет целью установление правды о всех преступлениях, а не только о тех, которые совершены определенными конкретными субъектами конфликта;
  • четко сформулировать положения конвалидации документов, выданных на временно оккупированных территориях, и пересмотреть ограничительный подход по признанию академических сертификатов, степеней и званий, выданные на этих территориях
  • отразить в проектах особый конституционный статус АРК и Севастополя.

Напомним, запрос на предоставление вывода поступил в Комиссию от вицепремьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 4 июля 2021.

Также правительство в августе зарегистрировал законопроект в ВР под номером 5844.


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