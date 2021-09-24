В Луганской области 34 умерших от COVID-19, а в Украине - рекордная смертность

За 18 октября в Луганской области лабораторно подтверждено 611 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 34 человека.

В данные по смертям от COVID-19 вошли случаи, произошедшие на выходных, когда лаборатории работают только с экстренными случаями.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в городах Лисичанск и Северодонецк, а также Попаснянском и Новоайдарском районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 41879 заболевших коронавирусом, от осложнений умерли 1342 пациента.

В Украине за сутки выявлено 15579 заболевших. От осложнений за сутки умерло рекордное количество больных - 538 человек.

По данным Министерства охраны Здоровья, 18 октября наибольшее количество новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Одесской - 1418, Харьковской - 1412, Днепропетровской - 1203, Запорожской - 1019 и Львовской - 959 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 660 273 человек, из них 2 337 194 выздоровели, 61348 человек скончались от осложнений.