Российские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях

18 октября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, одно из которых с применением запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет российского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

В Донецкой области позиции украинских военный в Песках обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского российские оккупанты вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки боевики обстреляли украинских военных из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного, что на Приазовье, наемники вели обстрел из ручных и автоматических противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружи.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.