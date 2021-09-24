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Российские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях

Сегодня, 10:23 citynews.net.ua | Напечатать

18 октября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, одно из которых с применением запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет российского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

В Донецкой области позиции украинских военный в Песках обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского российские оккупанты вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
В районе Авдеевки боевики обстреляли украинских военных из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного, что на Приазовье, наемники вели обстрел из ручных и автоматических противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружи.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.


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