На этой неделе мобильные отделения Ощадбанка будут работать в Золотом, Нижнем, Трехизбенке и Нижнетеплом

Ощадбанк опубликовал график работы передвижных мобильных подразделений у линии разграничения в Луганской области с 19 по 23 октября 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе, с целью расширения территории банковского обслуживания населения и обеспечения государством своевременного выполнения социальных выплат и пособий у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, АО «Ощадбанк» осуществляются мероприятия по функционированию передвижных мобильных подразделений банка на базе автомобиля КрАЗ.

График работы мобильных отделений в Луганской области:

19 октября (9:00 - 15:00) - с. Трехизбенка;

20 октября (9:00 - 15:00) - с. Нижнетеплое;

21 октября (9:00 - 15:00) - пгт Нижнее;

22 октября (9:00 - 15:00) - г.. Золотое;

23 октября (9:00 - 15:00) - г.. Золотое.

Кроме того, на постоянной основе (с понедельника по пятницу) с 7:30 до 15:30 (перерыв 11:30 - 12:30) отделение АО «Ощадбанк» работает на КПВВ «Счастье».