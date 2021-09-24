Луганская область приближается к «красной» зоне карантина

По состоянию на 18 октября «красный» уровень эпидемопасности установлен в пяти областях Украины, но вскоре «красных» регионов может стать больше.

По информации Главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, сейчас уровень заболеваемости COVID-19 превышен уже в большинстве регионов. Не исключено, что в ближайшее время «красный» уровень могут установить также в других областях.

Кузин пояснил, что «красный» уровень эпидемопасности в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях установили в частности из-за «легкомысленного отношения к вакцинации».

По показателям «красная» зона грозит Житомирской, Сумской и Луганской областям.

Одной из причин этого является то, что по данным аналитической панели СНБО, Луганская область находится на одном из последних мест по количеству вакцинированных жителей.