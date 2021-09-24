В Луганской области горели 34 га травы и кустарника

В течение праздничных выходных дней с 14 октября по 17 октября спасатели Луганской области выезжали 26 раз на ликвидацию пожаров в экосистемах и открытой территории жилых секторов общей площадью 34,4 га.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, больше всего от пожаров пострадал Старобельский район.

Служба спасения призывает вас строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах.

Прежде всего, не следует выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой местности.

Нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу не только окружающей среде, но и, в первую очередь, вашей жизни и здоровью.