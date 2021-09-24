В Луганской области за выходные почти 500 новых случаев COVID-19

За 16-17 октября 2021 года в Луганской области лабораторно подтвержден 491 новый случай COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 человек.

По данным лабораторного центра, наибольшее количество новых случаев выявлено в Лисичанске, Северодонецке, а также Попаснянского, Старобельского и Новоайдарского районов.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявили 41 268 заболевших. От осложнений умерли 1308 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 9524 случая COVID-19 и 177 летальных случаев от него. Госпитализировали 3127 человек, выздоровели 3421 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания за последние сутки зафиксировали в следующих областях: Одесская - 1367, Харьковская - 823, Днепропетровская - 782, Житомирская - 703, Львовская - 546, Запорожская - 542, Донецкая - 537.

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 2 644 694 человек, из них 2 329 418 человека выздоровели, 60 810 человек умерли.