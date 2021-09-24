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17 октября российские боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях

Сегодня, 09:28 citynews.net.ua | Напечатать

17 октября российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области российские боевики обстреляли украинских военных в районе Крымского из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки позиции ВСУ российские террористы обстреляли из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области в направлении Луганского наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.


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