17 октября российские боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях

17 октября российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области российские боевики обстреляли украинских военных в районе Крымского из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки позиции ВСУ российские террористы обстреляли из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области в направлении Луганского наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.