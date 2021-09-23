Локдаун в оккупированном Луганске: не работают соцзащита, школы, кафе и развлечения

Неконтролируемая эпидемия COVID-19 в оккупированных районах Луганской области, отсутствие лекарств и вакцин вынудила российских боевиков ввести жесткий локдаун. В городе прекращена работа учреждений образования, развлекательных и спортивных центров, а также ограничено предоставление административных услуг.

На оккупированной территории Луганской области ограничена и работа так называемых органов власти - Управление по вопросам труда и социальной защиты населения Луганска в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Республике осуществляет прием граждан по предварительной записи и в ограниченном количестве.

Изменена работа "нотариусов" - теперь принимать можно не более 5 человек в день и в основном тех. кто обращается по вопросам наследства.

Предприятиям рекомендовано максимально перевести работников на дистанционный режим работы. А кафе и рестораны могут работать только "на вынос" и осуществлять адресную доставку.

Фактически жесткие ограничения являются единственной доступной, но мало эффективной мерой борьбы с коронавирусом на оккупированной российскими боевиками территории. Вакцинация, тестирование и лечение практически недоступны жителям этих территорий.