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Более 1000 жителей Луганской области получат помощь от Красного креста на обогрев и утепление домов

Сегодня, 09:58 citynews.net.ua | Напечатать

Международный Комитет Красного Креста начал выдачу помощи, направленной на поддержку населения в зимний период.

Более 1000 жителей 15 населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения, являющимися наиболее уязвимыми из-за последствий конфликта, получат от МККК в этом году наборы для утепления домов и/или денежную поддержку, которая позволит частично покрыть расходы на отопление и другие зимние нужды.

На следующей неделе в Трехизбенке наборы для утепления домов МККК выдаст 600 семьям.

А всего в 2021 году разнообразную поддержку на зимние потребности в Луганской области от Международного Комитета Красного Креста получат более 1000 жителей в 15 населенных пунктах (Станицы Луганской, Ольховое, Валуйское, Макарово, Передельское, Крымское, Золотом-1, 2, 3, Лобачево, Попасной, Кряковки, Орехово-Донецкого, Геевки, Сизого, Болотенного, Трехизбенки)

Эта программа Международного Комитета Красного Креста по подготовке к зиме направлена ​​на помощь семьям, постоянно проживающим в населенных пунктах вдоль линии разграничения на Востоке Украины. Эта помощь предоставляется с учетом суровых зимних погодных условий и вызванных этим расходов на нужды обогрева.

С целью как можно эффективнее помочь тем, кто больше всего пострадал от последствий конфликта, МККК фокусируется на помощи таким людям обогревать дома максимально эффективно с меньшими затратами на отопление.

Программа реализуется с начала конфликта. За это время семьи в разных населенных пунктах получали финансовую поддержку от МККК на частичное покрытие потребностей, связанных с обогревом жилья (до 8000 грн.) А также предоставлялось твердое топливо, оборудование для изготовления топливных брикетов, новые печи, в отличие от традиционных печей потребляющие меньше топлива и обогревают лучше.

Такие печи рассчитаны на обогрев 100 м2 помещения, и могут использоваться одновременно для обогрева и приготовления пищи. Их получали жители Сизого, Болотенного, Песчаного, Айдара, Лобачевки, Лопаскино, Крымского, Троицкого и Новозвановки.

Чтобы предотвратить потери тепла и соответственно, уменьшить расходы на топливо, семьи получали наборы для утепления стен, крыш, окон.

Так, например, осенью 2018 года такие наборы были предоставлены жителям Песчаного, Айдара, Крымского, Лобачево, Лопаскино и Новоалександровки.


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