Северодонецкие школьники стали победителями конкурса в рамках Всемирного дня «World Cleanup Day»

Во время Международной акции Всемирного дня «World Cleanup Day» учащиеся из Луганской области одержали победу в конкурсе среди 41 тысячи участников из 24 областей Украины, в котором школьники вышли на уборку вместе с миллионами активистов во всем мире.

В рамках Международной акции состоялся конкурс среди учреждений общего среднего, внешкольного образования на самых активных участников Всемирного дня уборки .

В номинации "Наибольшее количество отсортированного мусора среди учебных заведений" победила Северодонецка средняя школа I-III ступеней №4 с результатом 1760 кг.

«К Международной акции Всемирного дня уборки присоединилась вся школа от начальной до старшего звена. Благодаря партнерству с перерабатывающими станциями, нам удалось организовать раздельный сбор отходов: пластик, крышечки, батарейки, макулатура», - комментирует Анна Лаптева, координатор акции в школе, заместитель директора по воспитательной работе.

Особое внимание было уделено пластику благодаря возможности сдать его на переработку, поэтому участники с интересом отнеслись к первому сбору такого вида мусора.

«Для нас такие мероприятия не просто какая-то публичная активность. Это в первую очередь наша работа. В следующем году мы планируем охватить все виды мусора, которые подвергаются переработке», - добавляет Анна.

Всего на уборку в этом году вышли 289 школ, 32 вузов, 22 учреждения внешкольного образования. 41551 участников вместе собрали 140 813 мусора. На переработку отправили 21093 кг.

По правилам конкурса, победители получат комплекты кресел-мешков для школьных помещений и другие подарки от организаторов и партнеров. Все учебные заведения, подавшие результаты проведения акции, получат онлайн благодарности за участие, самые активные участники - дипломы и вкусные подарки.



«Спасибо всем за вашу активность и социальную ответственность! Участие каждого важно, ведь мы вместе формируем культуру чистоты, правильного обращения с отходами и работаем над уменьшением негативного влияния на окружающую среду. Призываем вас делать уборку регулярной привычкой и не мусорить. Сделаем Украину чистой вместе!», - комментирует президентка Международного молодежного движения «School Recycling World», координатор Всемирного дня уборки в Украине Юлия Мархель.

В этом году в Луганской области к акции присоединилось 2487 участников на 78 локациях. Собрали 23 639 килограмм мусора, 2040 сдали на переработку. Всего в Украине акция объединила 311665 участников традиционных уборок. Школьники, студенты, чиновники, артисты, активисты, ответственные граждане и представители средств массовой информации вместе очистили 3945 локаций в 24 областях и 632 населенных пунктах. Общими усилиями собрано 1022 тонны мусора, 70 тонн вторичного сырья сдано на переработку. Во время цифровой уборки участники удалили из телефонов, компьютеров, облачных хранилищ 55 865 Гигибайт ненужной информации. Также в рамках акций Украина побила рекорд на самого молодого участника в мире. Первое место заняла девочка Есения из Харькова, которой на момент уборки было 8 дней.

Организаторами конкурса в украиневысткупили Международное молодежное движение «School Recycling World» совместно с Всеукраинским молодежным движением «Let's do it Ukraine» при поддержке Министерства образования и науки Украины, Украинского государственного центра внешкольного образования, Национальным эколого-натуралистическим центром, генерального партнера конкурса компании PepsiCo Украина.

Международная акция Всемирного дня уборки «World Cleanup Day» проходит ежегодно одновременно в 191 странах и объединяет более 50 млн участников.