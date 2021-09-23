В Луганской области из-за закрытия ФОП количество вакансий снизилось на 640 единиц

С начала 2021 года в Луганской области было создано 2346 новых субъектов хозяйствования. 98,6% из них получили консультационные услуги, для 165 вновь работодателей были подобраны работники на заявленные вакансии.

Как рассказал во время подведения итого по 9 месяцам работы директор ЛОЦЗ Сергей Болотский, в Луганской области профинансирована выплата пособий за декаду августа. Средний размер пособия по безработице в Луганской области вырос на 19,2%; также на 7,5% увеличилась численность лиц, получавших помощь от службы занятости.

В то же время Сергей Болотский напомнил, что главная задача службы занятости - трудоустройство граждан, это должны осознать как специалисты, так и соискатели.

Поэтому ситуация с долговременными безработными, которые отказываются от подходящих вакансий, остается на личном контроле руководства.

По информации отдела информационной работы ЛОЦЗ, для эффективного подбора работы искателям без образования предлагают получить востребованную профессию. С начала года на профессиональное обучение направлено на 25,6% безработных больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

В течение отчетного периода в Луганском ЦПТО было открыто 14 групп по профессиональному обучению рабочим профессиям; 35 безработных учились за пределами области; 29 человек обучались садоводству и виноградарству в рамках реализации проекта «Фермерство 2.0». Также продолжается применение дуального образования, цель которой сразу сочетать теоретические знания с практическими навыками на конкретном предприятии.

Общее количество трудоустроенных безработных по области увеличилось на 16,7%. Наибольший рост произошел в Попаснянском, Станично-Луганском, Беловодском и Кременском районных центрах занятости, а также в Рубежном.

В то же время ряд ФЛП прекратили свою деятельность и спрос на рабочую силу снизился, поэтому количество вакансий в области уменьшилось на 640 единиц.

С начала 2021 года в Луганской области было создано 2346 новых субъектов хозяйствования. 98,6% из них получили консультационные услуги, для 165 вновь работодателей были подобраны работники на заявленные вакансии.