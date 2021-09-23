Причепиловка, Крымское и Новозвановка оказались под обстрелом российских боевиков

Причепиловка, Крымское и Новозвановка оказались под обстрелом российских боевиковСегодня, 11:32
12 октября российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях, 2 из которых - с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Новозвановки из автоматических станковых гранатометов.
В районе Крымского боевики обстреливали украинских военных из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Причепиловки российские оккупанты вели обстрел из из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В Донецкой области позиции ВСУ в районе Зайцево обстреливали из стрелкового оружия.
У Красногоровки и Марьинки боевики вели обстрел украинских позиций из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.