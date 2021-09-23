Причепиловка, Крымское и Новозвановка оказались под обстрелом российских боевиков

12 октября российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях, 2 из которых - с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Новозвановки из автоматических станковых гранатометов.

В районе Крымского боевики обстреливали украинских военных из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Причепиловки российские оккупанты вели обстрел из из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области позиции ВСУ в районе Зайцево обстреливали из стрелкового оружия.

У Красногоровки и Марьинки боевики вели обстрел украинских позиций из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.