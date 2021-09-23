Луганская область ставит рекорды по смертности и заболеваемости COVID-19

За 12 октября 2021 года в Луганской области выявлено максимальное количество заболевших и умерших от COVID-19 за все время пандемии.

По данным Областного лабораторного центра, за сутки подвержено 729 случаев коронавируса. Также от осложнений зафиксирован максимум смертей - от последствий COVID-19 умер 31 человек.

При этом, по количеству вакцинированных жителей, Луганская область находится на предпоследнем месте в Украине. По данным аналитической панели СНБО в области полностью вакцинировано 6% населения.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявили 39263 случаев коронавируса, от осложнений умерли 1247 пациентов.

В Украине за 12 октября выявлено 16309 заболевших COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 471 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Харьковской - 1526, Одесской - 1525, Днепропетровской - 1344, Запорожской - 1048 областях и в городе Киев - 978.

Смертей от осложнений COVID-19 за последние сутки зафиксировали больше всего всего в Херсонской - 65, Харьковской - 45, Одесской - 38, Луганской - 31, Днепропетровской - 30 и Сумской - 27 областях.