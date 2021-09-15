СБУ обнаружила в Луганской области схрон российских боевиков с минами и гранатамиВчера, 16:43
СБУ обнаружила в Луганской области схрон российских боевиков с минами и гранатами. Тайник был оборудован в заброшенном здании вблизи автобусной остановки на одной из автотрасс региона.
По оперативным данным, схрон в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР» для совершения диверсий.
При осмотре тайника правоохранители изъяли:
- 13 противотанковых мин ТМ-62м,
- 7 выстрелов к ручному противотанкового гранатомета,
- 2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100,
- 8 боевых гранат с запалами,
- 13 взрывателей к противотанковых мин.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства противоправной деятельности и виновных для привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.