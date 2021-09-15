СБУ обнаружила в Луганской области схрон российских боевиков с минами и гранатами. Тайник был оборудован в заброшенном здании вблизи автобусной остановки на одной из автотрасс региона.

По оперативным данным, схрон в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР» для совершения диверсий.

При осмотре тайника правоохранители изъяли:

13 противотанковых мин ТМ-62м,

7 выстрелов к ручному противотанкового гранатомета,

2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100,

8 боевых гранат с запалами,

13 взрывателей к противотанковых мин.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства противоправной деятельности и виновных для привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.