С 1 января 2022 года в Украине повысят пенсии семьям погибших участников АТО

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 11 октября поддержал решение об увеличении с 1 января 2022 года минимальной пенсионной выплаты до уровня не менее 7800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, жены (мужа) защитников, погибших в зоне проведения АТО/ООС.

«Повышенное пенсионное пособие со следующего года получат более 2000 людей, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов. Адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, уже получают такие выплаты другие члены семьи», - отметил Премьер-министр, комментируя решение.