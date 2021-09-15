«Нормандская встреча» по Донбассу на уровне глав МИД состоится в ближайшие недели

11 октября президент Французской Республики вместе с канцлером Федеративной Республики Германия г-жой Ангелой Меркель провели последовательные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе президента Франции Франсуа Макрона, эти трехсторонние переговоры предоставили возможность глубоко проанализировать различные меры, согласованные на парижском саммите «нормандского» формата в декабре 2019 года в рамках, установленных Минскими соглашениями.

Стороны согласились с необходимостью работать над полным выполнением его выводов и договорились о предстоящей организации в ближайшие недели министерской встречи между Францией, Германией, Россией и Украиной с этой целью.