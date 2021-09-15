Украина и ЕС подписали соглашение об Общем авиационном пространстве

В рамках 23-го Саммита Украина — Европейский Союз, который состоялся в Киеве 12 октября, в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского, Президента Европейского совета Шарля Мишеля и Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен подписан ряд документов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель и Чрезвычайный и Полномочный Посол Словении в Украине Томаж Менцин подписали Соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами членами об Общем авиационном пространстве.

«Через восемь лет наконец подписано Соглашение об Общем авиационном пространстве. Я поздравляю Украину, поздравляю президентов и всех членов Европейского Союза. Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и шире география путешествий», — заявил президент Украины Зеленский.

Это соглашение, называемое договором об «открытом небе» позволит уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие — снизить цены билетов на авиаперелеты.

Документ предусматривает создание совместного авиационного пространства между Украиной и ЕС, что будет способствовать взаимному доступу на рынки авиаперевозок с равными условиями конкуренции и уважением к одинаковым правилам.

В ЕС отмечают, что одним из последствий подписания соглашения должно стать появление в Украине новых лоукост-авиалиний и повышение туристической привлекательности нашей страны.







