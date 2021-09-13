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У Беловодских конезаводов появится мультимедийный музей и онлайн-туры

Сегодня, 13:06 citynews.net.ua | Напечатать

В пресс-центре Украинского кризисного медиа-центра представили проект «Беловодск — конная столица Украины. Туристический маршрут и новая мультимедийная экспозиция для Беловодского краеведческого музея».

Беловодск — старинный уездный город Слобожанской Украины, известен не только в Украине, но и в мире.

Своим уникальным культурным наследием Беловодщина обязана старейшему в Европе государственному конному заводу.

Проект Беловодск — столица конных заводов Украины (БСКЗУ), который реализуется при финансовой поддержке Украинского культурного фонда, начался  в 2018 году при поддержке USAID, поделился куратор проекта — Леонид Марущак.

Вокруг Беловодска находятся четыре государственные конные заводы, старейшему из них — 254 года, самому молодому — 194 года.

Изначально заводы создавались как военно-ремонтные для нужд армии. Со временем заводы изменили профиль и начали выращивать племенных скакунов, а еще позже — для спортивных целей.

Сейчас, каждый завод специализируется на отдельной породе лошадей. Конные заводы Беловодской группы выращивают лошадей пяти пород: чистокровный верховой, Орловский рысак, Российская рысистая, Украинская верховая и Новоалександровский грузовик.

В рамках проекта планируется создание трех отдельных мультимедийных экспозиций: «Беловодская степь», «Беловодск — столица конных заводов Украины», Музей — центр громады».

Все желающие смогут посетить музей после открытия экспозиций, а также воспользоваться возможностью онлайн тура по заводам и музеям. Для этого, в рамках проекта будет полностью модернизирован сайт, который будет предоставлять такую ​​возможность.

Геннадий Верескун, директор Беловодского краеведческого музея подчеркнул, что культурное наследие Беловодщины — Господа дар! Когда появилась возможность, благодаря территориальной реформе, беловодцы объединились вокруг своего бренда и сделали одну из первых ОТГ в Украине. Он отметил, что только культура способна на большие изменения в обществе.

Наталья Керницкая, менеджер проектов Украинского культурного фонда, рассказала о деятельности УКФ и отметила, что в этом году предоставили 547 грантов различным культурным проектам.

Региональная программа «Культура. Туризм. Регионы», в рамках которой реализуется проект «Беловодск — столица конных заводов Украины» призвана усилить туристическую привлекательность регионов путем стимулирования местного культурного развития. В программе присутствуют 3 лота: культурно-туристический маршрут, локальный музей и локальный фестиваль.

Спикерка заметила, что в этом году было подписано 68 грантовых соглашений с разными регионами Украины.

Напоследок, Леонид Марущак отметил, что больше информации о проекте «Беловодск столица конных заводов Украины», и многое другое можно найти только в Беловодском краеведческом музее. 


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