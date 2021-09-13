11 октября российские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

11 октября российско-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области российские террористы дважды обстреливали Крымское из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Донецкой области позиции украинских военных у Южного российские террористы обстреляли три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

В сторону населенных пунктов Зайцево и Красногоровка российские наемники вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Талаковки боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские военные открывали огонь.