11 октября российские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

11 октября российские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огняСегодня, 09:44
11 октября российско-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.
В Луганской области российские террористы дважды обстреливали Крымское из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В Донецкой области позиции украинских военных у Южного российские террористы обстреляли три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.
В сторону населенных пунктов Зайцево и Красногоровка российские наемники вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Талаковки боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские военные открывали огонь.