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11 октября российские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 09:44 citynews.net.ua | Напечатать

11 октября российско-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области российские террористы дважды обстреливали Крымское из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Донецкой области позиции украинских военных у Южного российские террористы обстреляли три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

В сторону населенных пунктов Зайцево и Красногоровка российские наемники вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Талаковки боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате  обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские военные открывали огонь.


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