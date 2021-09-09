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Донецкий ФК Шахтер рассказал сколько заработал в прошлом сезоне

Сегодня, 13:20 citynews.net.ua | Напечатать

ФК «Шахтер» опубликовал годовой отчет, который содержит информацию об успехах команды за прошедшую четверть века, эксклюзивные исторические фото, а также раздел о 85-летнем юбилее, который клуб празднует в этом году.

Отчет традиционно охватывает результаты деятельности ФК «Шахтер» по итогам сезона-2020/21.

Доходы ФК «Шахтер»

Общий показатель доходов ФК «Шахтер» с учетом НДС составил 2 миллиарда 284 миллиона гривен. Статьи доходов клуба: продажа и аренда игроков, доходы от УЕФА и ФИФА и доходы от коммерческой деятельности.

Доходы от продажи и аренды игроков

В сезоне-2020/21 доход «Шахтера» от продажи и аренды игроков составил 178 миллионов гривен.

Доходы от УЕФА и ФИФА

«Шахтер» участвовал в групповом раунде Лиги чемпионов, продолжил выступления в Лиге Европы и дошел до стадии 1/8 финала. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА составили 1 миллиард 615 миллионов гривен

Доходы от коммерческой деятельности

Суммарный доход от коммерческой деятельности составил 491 миллион гривен. Доход от спонсорства и рекламы – 462 миллиона, от реализации ТВ-прав – 14 миллионов, от продажи атрибутики – 8 миллионов.

Налоги

В сезоне-2020/21 ФК «Шахтер» заплатил в государственный бюджет Украины 496 миллионов 996 тысяч гривен налогов. Сумма НДФЛ составила 364 миллиона 913 тысяч гривен.

Shakhtar social

В рамках проекта «Давай, играй!» дети 7–12 лет имеют возможность бесплатно заниматься футболом на качественных площадках со всем необходимым инвентарем и под руководством дипломированных тренеров.

В сезоне-2020/21 на 73 площадках тренировался 5 651 ребенок.

На площадках проекта в 8 населенных пунктах (Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Курахово, Волноваха, Торецк, Счастье, Станица Луганская) тренироваться стали более 500 детей. В городах вблизи линии разграничения «Давай, играй!» едва ли не единственная возможность для мальчишек и девчонок заниматься спортом. Проект выполняет не только спортивно-образовательную, но и социально-инклюзивную функцию, возвращая детей к нормальной жизни посредством футбола.

20-й год подряд в День святого Николая проводилась акция «Ринат Ахметов – детям!». Традиционно перед новогодними праздниками подарки получают воспитанники интернатныхучреждений, детских домов семейного типа, участники разных программ и проектов Фонда Рината Ахметова. Акция призвана менять жизнь детей к лучшему и дарить им веру в чудо.

В 2020 году подарки получили свыше 100 тысяч детей, в том числе 1 200 новых участников проекта Shakhtar Social «Давай, играй!» из более 30 городов Украины.

В апреле 2021 года директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна в рамках проекта Darijo 33 передал более 300 комплектов формы для участников «Давай, играй!» из 4 населенных пунктов на линии разграничения. Эксклюзивные футболки получили дети из Донецка, Попасной, Врубовки и Камышевахи.


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