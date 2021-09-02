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Оккупированный Луганск останется без электроэнергии и воды на двое суток

Вчера, 15:13 citynews.net.ua | Напечатать

8-10 октября оккупированная территория Луганской области останется без электроэнергии на двое суток.

Отключение электроэнергии связано с ремонтом единственной линии электропередач 500 кВ «Шахты-Победа».
Подобное отключение производится ежегодно для профилактического ремонта устаревшей ЛЭП, от которой зависят поставки электроэнергии из России для нужд террористов и мирных жителей на оккупированной территории области.

Дополнительные источники питания будут задействованы, в первую очередь, для подачи электрической энергии на социально важные объекты. В частности, будет обеспечена работа стационарной связи, медицинских учреждений, аварийных служб, насосных станций, предприятий пищевой промышленности, крупных супермаркетов.
В связи с низким уровнем напряжения в электрической сети возможны перебои с водоснабжением, поэтому жителей оккупированных городов просят сделать необходимый запас воды на срок проведения ремонтных мероприятий.


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