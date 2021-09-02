В Луганской области 495 заболевших и 12 умерших от коронавируса

За 6 октября в Луганской области лабораторно подтверждено 495 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 12 человек.

За предыдущий день наибольшее количество больных было выявлено в городах Северодонецк и Лисичанск, а также Попаснянском, Старобельском и Сватовском районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 36463 заболевших, из них умерли от осложнений - 1166 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 15125 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений - 314 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случаев коронавируса выявлено в Харьковской - 1168, Львовской - 1130, Одесской - 1059, Днепропетровской - 1042 и Донецкой - 985 областях.

Всего с начала пандемии в Украине выявили 2 497 643 заболевших COVID-19, из них 57 840 человек - умерли.