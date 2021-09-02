За сутки на Донбассе 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков

6 октября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Крымского из станковых противотанковых гранатометов.

В Донецкой области боевики обстреляли Нью-Йорк из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новолуганское украинских военных трижды обстреляли из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

В районе Южного российские оккупанты вели прицельный обстрел позиций ВСУ из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.