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В семье антивакцинаторов из Украины ребенок заболел полиомиелитом

Вчера, 16:50 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине официально подтвердили случай полиомиелита у маленького ребенка. Уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года) в Луганской области - 57,6%.

В Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован у 1,5 летнего ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям.

Первые симптомы проявились 1 сентября, уже 3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами паралича нижних конечностей. Система здравоохранения и эпидемиологического надзора сразу сработала по протоколу и международным стандартам: случай зарегистрировали как подозрение на полио - острый вялый паралич и обеспечили необходимое обследование и наблюдение для выяснения обстоятельств. В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов Национального Центра общественного здоровья Минздрава Украины, областного Центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины. Они осуществляют первоочередные работы по реагированию на эпидугрозы: поиск контактных лиц, сбор и анализы их биоматериалов, детальное изучение обстоятельств дела и тому подобное.

Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Классифицируют такие виды болезни: с поражением центральной нервной системы (ЦНР) и без ее поражения. Стоит отметить, что даже нетипичный полиомиелит (без поражения ЦНР) способен сильно навредить больному.

Все они несут существенную угрозу для непривитого человека и вызывают необратимые процессы, которые могут привести к смерти пациента.

Подробнее о полиомиелите можно прочитать на сайте Центра общественного здоровья.

Уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года, полио-3) в 2021 году недостаточен, за 8 месяцев 2021 - 53,0%.

При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся.

Низкие уровни в следующих областях Украины: в Херсонской- 40,7%, Ивано-Франковской - 42,2%, Закарпатской - 43,1%, Запорожской - 46,2%, Харьковской - 46,5%, в Одесской и Киевской областях - 47,5%. В Черновицкой и Львовской - по 48,5%, в Ровенской - 48,9%.


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