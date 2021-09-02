В Луганской области российские боевики обстреляли Крымское, Новотошковское и Трехизбенку

5 октября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со тсороны российских боевиков, 2 из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области в районе села Трехизбенка российские террористы обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Район поселка Новотошковское российские оккупанты дважды обстреливали из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия.

Позиции ВСУ в районе Крымского российские боевики дважды обстреляли из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Донецкой области российские боевики обстреляли украинских военных у Красногоровки из автоматических станковых гранатометов.

Вследствие обстрелов со стороны российских боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Военный находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские военные открывали огонь на подавление по позициям российских террористов.