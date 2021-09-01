Что такое E-больничный и как им пользоваться в Украине

В Украине с 1 октября все учреждения здравоохранения будут выдавать электронные больничные. В июне этого года стартовал переходный этап запуска электронных больничных по всей Украине. К единой информационной медицинской системе за это время удалось подключить почти все украинские больницы, а это около 3 тысяч. Всего сформировали почти миллион электронных медицинских заключений.

1. Что такое электронный больничный?

Е-больничный - электронный документ, удостоверяющий факт временной нетрудоспособности лица. Он является основанием для освобождения от работы и оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности за счет работодателя, назначении материального обеспечения и предоставления социальных услуг в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

Документ формируется в Электронном реестре листков нетрудоспособности Пенсионного фонда Украины на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности или решение органа опеки и попечительства.

2. Что такое медицинское заключение о временной нетрудоспособности?

Медицинское заключение о временной нетрудоспособности, или МВТН - это электронный документ, который содержит заключение врача по результатам медицинской экспертизы по временной потере трудоспособности, удостоверяет временную нетрудоспособность, может быть основанием для создания электронной больничного.

Лечащий врач может сформировать МВТН на основании медицинских записей в электронной системе здравоохранения при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность нетрудоспособного. Формирование МВТН - бесплатно.

3. Какой документ мне выдаст врач в подтверждение моей временной нетрудоспособности?

В случае болезни пациента врач формирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности МВТН в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

Медицинское заключение содержит, в частности, следующую информацию:

номер записи в Реестре;

заключение врача о временной нетрудоспособности;

срок действия медицинского заключения (дата начала и окончания его действия);

ссылки на предыдущий медицинское заключение о временной нетрудоспособности, (при наличии);

отметку о начале нового случая временной нетрудоспособности (при наличии).

После формирования МВТН пациенту должно прийти смс-сообщение (на номер указанный в электронной системе здравоохранения и при условии, что определено именно такой способ связи). В случае необходимости врач может напечатать информационную справку.

Е-больничный формируется на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности.

4. Будет ли медицинское заключение о временной нетрудоспособности основанием для оформления электронной больничного?

Так, в случаях официального трудоустройства пациента, соответственно наличия социального страхования у него и внесения сведений о нем в Реестр общеобязательного государственного социального страхования.

5. Как получить е-больничный:

Обратиться для медицинского осмотра к врачу.

Врач устанавливает факт временной нетрудоспособности и формирует электронное медицинское заключение в Реестре медицинских заключений.

МВТН с момента наложения на него КЭП врача автоматически передается из электронного здравоохранения в Электронный реестр листков нетрудоспособности.

На основании МВТН формируется листок нетрудоспособности. Электронный листок нетрудоспособности имеет уникальный регистрационный номер и поступит работодателю пациента в его кабинет страхователя и самому пациенту в его личный кабинет на вебпортал Пенсионного фонда.

Данные электронного листа нетрудоспособности поступают в Реестр застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины в закрытом виде и сразу отображаются в Электронном кабинете страхователя (работодателя) в соответствующем статусе. Через 7 дней после закрытия электронный больничный переходит в статус "Готов к уплате". На основании заявления-расчета по данным Реестра страхователь может производить выплату.

Подробнее об Электронном кабинете страхователя Вы можете узнать на портале Пенсионного фонда Украины или позвонив на горячую линию по телефону: 0800503753.

В случае возникновения вопросов по оплате э больничных работодателями можно узнать, позвонив на горячую линию Фонда социального страхования по телефону: 0 800 50 18 92.

6. Будет ли мой е-больничный в мобильном приложении Дія?

Нет, е-больничный не будет отображаться в приложении или портале Дія. Однако на портале можно будет проверить, был сформирован МВТН или нет.

Для этого необходимо будет на портале Действие ввести номер записи о медицинском заключении и информацию о лице, которое нужно идентифицировать.

Проверить информацию о е-больничном можно на вебпортале Пенсионного фонда Украины по ссылке : и в разделе "Застрахованным лицам", нажав на иконку "Данные из Электронного реестра листков нетрудоспособности" в личном кабинете. Вы также можете зарегистрироваться на портале ПФУ и получать смс-сообщение с соответствующей информацией о е-больничных.

7. Нужно ли печатать электронный больничный и предоставлять работодателю любые бумажные подтверждения болезни?

Нет, не нужно печатать электронной больничный и предоставлять работодателю любые бумажные подтверждения временной нетрудоспособности.

8. Как мой работодатель узнает, что у меня открыт е-больничный?

Об открытии электронной больничного вы сообщаете работодателю самостоятельно любым удобным способом. Например вы можете сообщить об открытии электронного больничного своему работодателю любым удобным обоим способом, например, по телефону.

Всю необходимую информацию о е-больничном работодатель сможет увидеть в своем Электронном кабинете страхователя на Портале Пенсионного фонда Украины.

9. Бумажные листки нетрудоспособности больше не будут выдаваться?

Бумажные листки нетрудоспособности будут выдаваться в 1 февраля 2022 только в определенных случаях, если:

листок нетрудоспособности, выданного в бумажной форме до 1 октября 2021, нужно продолжить или закрыть;

прошло время (семь дней), в течение которого врач может внести изменения в медицинского заключения о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения. В таком случае решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия учреждения здравоохранения, а при их отсутствии - главный врач учреждения;

в связи с усыновлением ребенка в течение двух месяцев с даты рождения, указанного в свидетельстве о рождении. Листок нетрудоспособности выдается на основании решения суда об усыновлении и этого свидетельства о рождении;

возникнут технические проблемы при передаче данных между ЕРЛН и ЕСОЗ, приводящих к невозможности формирования электронного листа нетрудоспособности более чем в течение семи дней с даты создания МВТН - до устранения таких проблем (ошибок).

10. Если у меня есть открытый медицинское заключение о временной нетрудоспособности, я продолжаю болеть, а врач другого учреждения предлагает мне открыть бумажный листок нетрудоспособности?

По состоянию на 01.10.2021 практически все учреждения здравоохранения, осуществляющих экспертизу временной нетрудоспособности, подключенные к ЕСОЗ и имеют возможность формировать МВТН. Бумажные листки нетрудоспособности могут выдаваться только в 4 случаях, предусмотренных законодательством, и в этих случаях если бумажный больничный выдается как продолжение электронного на бланке должен быть указан номер электронного больничного

11. Когда будет запрещено выдавать бумажные листки нетрудоспособности?

Предполагается, что с 1 октября 2021 все учреждения здравоохранения должны начать формирование медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения в установленном порядке.

При этом, 1 февраля 2022 в отдельных случаях, определенных законодательством, могут выдаваться бумажные листки нетрудоспособности.

12. Можно ли получить медицинское заключение о временной нетрудоспособности без заключенного декларации?

Да, МВТН может сформировать лечащий врач при условии регистрации в ЕСОЗи заведения, где он работает. По состоянию на 1 октября 2021 это практически все учреждения здравоохранения, осуществляющих экспертизу временной нетрудоспособности. Если же вы попали в больницу - МВТН будет вам сформирован при поступлении с прогнозируемой конечной датой вашей госпитализации.