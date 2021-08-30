Расследования дел о плене на Донбассе не соответствуют минимальным стандартам эффективности, - новый отчет правозащитников

Уголовные производства, связанные с незаконным лишением свободы гражданских лиц в ходе вооруженного конфликта на Востоке Украины проходят с системными нарушениями со стороны украинских правоохранительных органов. Об этом заявили правозащитники «Восточноукраинского центра общественных инициатив» и бывшие пленные во время презентации тематического отчета «В атмосфере безнаказанности».

Доклад основан на исследовании более 2 тысяч дел, данных полученных от правоохранительных органов и юридических документах предоставленных бывшими пленными. Изучив собранные данные правозащитники зафиксировали, что при расследовании дел людей, переживших плен происходит нарушение принципов оперативности, разумной скорости и тщательности. Правозащитники утверждают, что далеко не все расследования являются независимыми от незаконного влияния посторонних лиц, а следователи нарушают право потерпевших на участие в расследовании.

В отчете аналитики «Восточноукраинского центра общественных инициатив» отмечают блокировки судами специального судебного производства, которое позволяет судить преступников, скрывающихся в России или на временно оккупированных территориях. Украинские суды прибегают к практике изменения мер пресечения и освобождения из-под стражи лиц, подозреваемых в военных преступлениях на основании политических договоренностей. Имеет место назначение наказаний, которые не всегда в полной мере учитывают степень тяжести совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Иногда суды выносят недостаточно обоснованные оправдательные приговоры. Аналитик-юрист Юлия Чистякова рассказала о том, что в судебных делах наблюдается тенденция, когда обвиняемому избирается мерой пресечения домашний арест и до рассмотрения апелляции обвиняемый «теряется».

Своим опытом взаимодействия с украинскими правоохранительными органами поделились и бывшие пленные Ирина Довгань и Александр Грищенко.

Ирина Довгань отметила, что следователь по ее делу лишь через 5 лет после ее освобождения узнал, что она находится уже не на оккупированных территориях и есть возможность допросить ее лично, однако на сегодня этого так и не произошло.

Также есть тенденция, когда пострадавших опрашивают разные следователи об одних и тех же обстоятельствах плена несколько раз.

«Меня приглашали в Генпрокуратуру и я несколько часов излагал свои показания. Следователь устал ... Однако, через некоторое время меня снова пригласили рассказать то же самое уже другому следователю, а движения по делу никакого», - отметил Александр Грищенко.

Это негативно влияет на психоэмоциональное состояние пострадавших, ведь им приходится безрезультатно вспоминать травматический опыт.

«В украинских реалиях едва ли не единственный шанс добиться продвижения следствия вперед - это активное участие в процессе самих пострадавших. Это звучит абсурдно, но пострадавшие сами вынуждены собирать доказательства. Им необходимо регулярно знакомиться с делом, требовать от следователя совершение определенных следственных действий. Но у людей, которые прошли плен, пытки и оказались после освобождения без денег, без жилья, с подорван здоровьем - у них нет сил, на все это. И мы оказываемся в ситуации, когда следствие фактически не происходит годами, а преступники, которые совершали ужасные преступления, останутся безнаказанными», - отметил председатель ВЦОИ Владимир Щербаченко.

Правозащитники надеются, что проведенная работа поможет повысить эффективность досудебных расследований и судебных разбирательств по уголовным делам, связанным с незаконным лишением свободы гражданских лиц в ходе вооруженного конфликта на Востоке Украины. С этой целью подготовлены в ходе исследования рекомендации будут переданы правоохранительным и судебным органам.