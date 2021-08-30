» » 29 сентября состоялось очередное заседание ТКГ по Донбассу со странными предложениями россиян

29 сентября состоялось очередное заседание ТКГ по Донбассу со странными предложениями россиян

Сегодня, 12:18 citynews.net.ua | Напечатать

Заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе разблокированы. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

29 сентября 2021 года состоялось очередное заседание ТКГ в режиме видеоконфреренции.

В гуманитарной части стороны приветствовали разблокирования работы гуманитарной подгруппы, важную роль в котором сыграло предоставление Украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны.

Украинская делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом человек.

Резников еще раз подчеркнул, что разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий конце позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

В вопросах безопасности Украинская делегация в очередной раз призвала обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушения.

Также, украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потери со стороны Украины.

В политической части стороны сосредоточились на работе по повестке дня. Украинская делегация еще раз подчеркнула, что основой урегулирования является выполнение решений лидеров государств Нормандского формата, в частности - Парижского саммита.

Социально-экономическая и экологическая часть - в рамках подгруппы по социальным и экономическим вопросам обсуждались вопросы водоснабжения по обе стороны линии разграничения, организации визита инспекторов МАГАТЭ на неподконтрольные территории. Также стороны продолжают определять возможные пути  для выплаты пенсий маломобильным гражданам Украины на неподконтрольной территории.

Следует отметить, что на этот раз российская делегация повела несколько странно.

В частности, российские представители выдвинули предложения по «... общего голосования» по отдельным собственным инициативам, «... голосования по умолчанию» и тому подобные вещи, которые противоречат практике переговоров и нарушают принципы принятия решений в ОБСЕ, предусматривающие принятие всех решений исключительно консенсусом.

Однако эти попытки навязать свои предложения за пределами повестки дня не нашли понимания ни в украинской делегации, ни у представителей ОБСЕ.

Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, находящихся в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры и строгого соблюдения режима прекращения огня.

Следующее заседание запланировано на 13 октября.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:18

29 сентября состоялось очередное заседание ТКГ по Донбассу со странными предложениями россиян

Сегодня, 12:11

В Луганской области боевик так называемой «ЛНР» сдался украинским военным

Сегодня, 09:01

В Северодонецке открыли приют для матерей с малолетними детьми

Сегодня, 08:49

За сутки в Луганской области 387 новых случаев COVID-19 и 9 умерших

Сегодня, 08:36

Российские боевики обстреляли Золотое-4 из гранатометов и стрелкового оружия

Вчера, 15:40

У Зеленского хотят заставить ФОПов платить налоги и сдавать отчёты ежемесячно

Вчера, 14:46

Молодежь из Донецкой и Луганской областей зовут в программу UPSHIFT от ЮНИСЕФ для решения проблем в громадах

Вчера, 14:37

В Северодонецке и Лисичанске обещают открыть первые хабы для ветеранов АТО-ООС

Вчера, 09:37

В Луганской области 525 заболевших COVID-19 - наивысший уровень заболеваемости в Украине

Вчера, 09:24

Российские боевики обстреляли Крымское и Золотое - 2 бойца ВСУ ранены

28-09-2021, 16:06

В Северодонецке полиция разгромила обменник WebMoney

28-09-2021, 15:08

На КПВВ в Станице Луганской задержали беглого чиновника «Киевского бронетанкового завода»

Новости Украины:

Вчера, 14:29

В Украине открыли новый контейнерный путь в Китай

27-09-2021, 14:18

Киев планирует возобновить уничтоженную усадьбу Барбана

24-09-2021, 13:23

Любитель «георгиевской ленты» из Молдовы получил трехлетний запрет на въезд в Украину

24-09-2021, 13:17

В Украине выполнили первую трансплантацию легких и первую пересадку сердца ребенку

23-09-2021, 16:15

В Киеве три университета перешли на дистанционное обучение

15-09-2021, 14:38

В Днепре взорвали пресс-секретарку ГСЧС и ветерана АТО

13-09-2021, 18:03

В США выбрали победителей Creative Arts Emmy: Корона, Мандалорец и Ход королевы собрали почти все награды

9-09-2021, 13:04

Укрпочта выпустила почтовые марки с женщинами-учеными «Наука - це вона»

8-09-2021, 12:12

В Одесской области горела база отдыха с туристами

2-09-2021, 14:22

Лето 2021 года в Киеве было одно из самых жарких за 140 лет

1-09-2021, 13:43

Добыча мела в Ровенской области нанесла окружающей среде ущерб почти 45 млн гривень

30-08-2021, 14:21

Black sea music fest: В Одессе стартовал фестиваль классической музыки

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 

29 сентября состоялось очередное заседание ТКГ по Донбассу со странными предложениями россиян » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня