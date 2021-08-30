29 сентября состоялось очередное заседание ТКГ по Донбассу со странными предложениями россиян

Заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе разблокированы. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

29 сентября 2021 года состоялось очередное заседание ТКГ в режиме видеоконфреренции.

В гуманитарной части стороны приветствовали разблокирования работы гуманитарной подгруппы, важную роль в котором сыграло предоставление Украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны.

Украинская делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом человек.

Резников еще раз подчеркнул, что разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий конце позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

В вопросах безопасности Украинская делегация в очередной раз призвала обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушения.

Также, украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потери со стороны Украины.

В политической части стороны сосредоточились на работе по повестке дня. Украинская делегация еще раз подчеркнула, что основой урегулирования является выполнение решений лидеров государств Нормандского формата, в частности - Парижского саммита.

Социально-экономическая и экологическая часть - в рамках подгруппы по социальным и экономическим вопросам обсуждались вопросы водоснабжения по обе стороны линии разграничения, организации визита инспекторов МАГАТЭ на неподконтрольные территории. Также стороны продолжают определять возможные пути для выплаты пенсий маломобильным гражданам Украины на неподконтрольной территории.

Следует отметить, что на этот раз российская делегация повела несколько странно.

В частности, российские представители выдвинули предложения по «... общего голосования» по отдельным собственным инициативам, «... голосования по умолчанию» и тому подобные вещи, которые противоречат практике переговоров и нарушают принципы принятия решений в ОБСЕ, предусматривающие принятие всех решений исключительно консенсусом.

Однако эти попытки навязать свои предложения за пределами повестки дня не нашли понимания ни в украинской делегации, ни у представителей ОБСЕ.

Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, находящихся в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры и строгого соблюдения режима прекращения огня.

Следующее заседание запланировано на 13 октября.