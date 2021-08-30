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В Северодонецке открыли приют для матерей с малолетними детьми

Сегодня, 09:01 citynews.net.ua | Напечатать

Одновременно в приюте смогут жить приют четыре матери и минимум восемь их детей. В дальнейшем запланировано, что в течение года помощь там получат от 25 до 100 человек в зависимости от личных ситуаций семей.

Об этом рассказали во время пресбрифинга в Луганской ОГА.

В приюте дети вместе с матерями смогут находиться круглосуточно, им будет предоставляться необходимая поддержка - психологическая помощь, консультация специалистов по современному воспитанию детей, получение новых профессиональных навыков и тому подобное.

«Вопросы противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола в приоритете областной власти и органов местного самоуправления. Для этого в городах и районах создаются специализированные службы. Эта категория пострадавших должна получать помощь именно от органов власти на местах. В Северодонецком приюте будут принимать женщин с детьми со всей Луганской области», - отметила заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская.

«Это временное пристанище для женщин с детьми, которым необходима поддержка из-за отсутствия жилья, или неспособности самостоятельно справляться со сложными жизненными обстоятельствами. Важно, чтобы в дальнейшем в каждой громаде была услуга по предоставлению временного убежища», - отметил национальный директор «Международной благотворительной организации «Благотворительный фонд «СОС Детские городки» Сергей Лукашов, отвечая на вопросы журналистов.

Главной особенностью работы этой организации является комплексный подход к проблеме профилактики сиротства. Поэтому, семьям с детьми в сложных жизненных обстоятельствах предоставляется как материальная помощь, так и профессиональная социальная поддержка.

Есть случаи, когда женщины экстренно нуждаются в безопасном места пребывания. Особенно уязвимы женщины с детьми до трех лет. Прежде всего это - выпускницы интернатов и женщины, потерявшие жилье в результате военного конфликта.

Поэтому, благотворителями была приобретена в Северодонецке пятикомнатная квартира. Там женщины с детьми со всей Луганской области смогут получить безопасный приют и своевременную помощь. В одной комнате находиться социальный работник.

На покупку и обустройство квартиры было направлено 1 млн 900 тысяч гривень, ежегодное содержание по предварительным расчетам будет стоить 1,2 млн гривень.

Как сообщили на брифинге, это и содержание женщины с ребенком, и зарплата социальному работнику, и коммунальные расходы.
В среднем это 8000 гривень на ребенка в месяц. Для сравнения - в типовом доме ребенка стоимость содержания одного ребенка составляет 40-50 тысяч гривень в месяц.


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