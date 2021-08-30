В Северодонецке полиция разгромила обменник WebMoney

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Луганской области заблокировали работу подпольного онлайн-обменника. По мнению правоохранителей, проведение транзакций через запрещеные в Украине российские платежные системы является уклонением от финмониторинга.

Оперативники спецслужбы установили, что в начале текущего года организовал предоставление услуг онлайн-обмена электронных средств житель Северодонецка. На веб-ресурсе он обеспечивал проведение финансовых операций с российской платежной системой «WebMoney Transfer», в отношении которой решением СНБО Украины введены ограничительные санкции.

В пресс-службе полиции Луганской области заявили, что через электронные платежные системы организатор сделки помогал клиентам избегать налогового мониторинга при осуществлении финансовых операций. Анонимные платежи осуществлялись также с субъектами на территории страны-агрессора.

Сервисом пользовались несколько десятков постоянных клиентов. Задокументировано, что только для некоторых из них за первое полугодие этого года нелегальный обменник успел обменять сотни тысяч гривен.

Во время обыска у организатора противоправной схемы правоохранители изъяли компьютерную технику с установленным программным оборудованием «WebMoney Transfer» и «Яндекс-деньги», гаджеты с доказательствами совершения незаконных валютных операций, банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на переводы денег, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении в совершении преступления.

Проверяется возможная причастность клиентов нелегальной структуры к финансированию терроризма.