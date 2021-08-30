На КПВВ в Станице Луганской задержали беглого чиновника «Киевского бронетанкового завода»

Служба безопасности Украины задержала бывшего топчиновника государственного предприятия «Киевский бронетанковый завод».

Как ссобщили в пресс-службе, он занимал должность в течение 2014 года и своими коррупционными действиями нанес государству ущерб на 12 млн грн. Чтобы избежать наказания, мужчина сбежал на оккупированную территорию Луганской области.

По оперативным данным, злоумышленник организовал противоправный механизм присвоения средств, выделенных на модернизацию военной техники.

Для этого зарегистрировал несколько фиктивных предприятий в различных регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. На основании фиктивных договоров человек переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение госзаказа. Расчеты осуществлялись или по завышенным тарифам, или вообще за невыполненные работы. Таким образом происходил «вывод» бюджетных средств и перевода их в наличные с последующим присвоением участниками схемы.

По предварительным оценкам следствия, в результате почти полугодовой противоправной деятельности должностного лица государству причинен ущерб в размере 12 млн грн.

В конце 2014 избежание ответственности за противоправную деятельность эксчиновник перебрался на оккупированную террористами территорию.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника и задержали его при пересечении линии разграничения с временно оккупированной территорией на КПВВ «Станица Луганская».

Сейчас эксчиновнику объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный доставлен в Дарницкий районный суд для избрания ему меры пресечения.