На оккупированной РФ территории Луганской области продолжается неконтролируемая эпидемия COVID-19. Лишенные возможности вакцинироваться сертифицированными вакцинами люди умирают от осложнений.

За прошедшие сутки, 27 сентября, в оккупированных районах Луганской области 35 человек умерли вследствие осложнений от коронавирусной инфекции.

Об этом заявили в «минздраве» боевиков «ЛНР». При этом достоверных данных о количестве умерших боевики не могут предоставить из-за отсутствия тестов на коронавирус. Также на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей отсутствует вакцина от коронавируса.

Даже по «официальным» данным оккупантов, за все время пандемии подтвердили 12 596 заболевших COVID-19. Из этого количества 9 49 человек выздоровели, а 1300 — умерли.

Смертность составляет более 10%, при том что в на подконтрольной Украине территории до вакцинации смертность от COVID-19 составляла менее 2,5%.



