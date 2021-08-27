В Луганской области 337 новых случаев COVID-19 и девять умерших

За 27 сентября в Луганской области лабораторно подтверждено 337 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 32930 заболевших коронавирусом. Умерли от осложнений - 1084 человека.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 6552 случаев заболевания коронавирусной болезни и 143 летальных случая от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1288 человек, выздоровели 2927 человек.

Поданным Министерства охраны здоровья, больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской - 595, Харьковской - 547, Донецкой - 528, Запорожской - 500, областях и Киеве - 461.

За все время пандемии в Украине COVID-19 выявили у 2 401 956 человек, из них 2 248 071 выздоровели, 55863 человека умерли.