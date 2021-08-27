Российские боевики обстреляли в Луганской области Катериновку, Попасную, Золотое и Крымское

27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области в районе Попасной российские террористы вели обстрел позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки украинских военных российские боевики обстреливали из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Поселок Золотое-4 российские наемники обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Причепиловка российские оккупанты вели обстрел украинских военных из гранатометов различных систем.

В Донецкой области российские террористы 4 раза обстреливали Новолуганское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Сегодня, 28 сентября, российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В направлении Крымского вооруженные формирования РФ дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.