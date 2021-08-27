Ольга Ивженко из Попасной стала вице-чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

В городе Рованиеми в Финляндии проходит Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет.

Луганскую область в составе сборной команды Украины представляла Ольга Ивженко.

Благодаря результату Ольге Ивженко, сборной Украины удалось оформить победный дубль в весовой категории до 55-ти кг среди девушек на юниорском уровне.

В этой категории двумя сильнейшими спортсменками (по заявленному весу) были украинки - 18-летняя Светлана Самуляк и 17-летняя Ольга Ивженко.

Они и подтвердили статус фавориток, получив первое-второе место в обеих дисциплинах и по сумме двоеборья.

Светлана Самуляк уверенно выиграла в этой весовой категории, подняв 191 кг.

Ольга Ивженко - 180 кг (82 кг в рывке и 98 кг в толчке).

Тренируют луганскую спортсменку Валентин Михайлов и Андрей Ивженко.